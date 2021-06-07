МЗС озвучило позицію Ірану щодо збитого «Боїнга». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155745-iran-perekonuie-v-ludskiy-pomylci-mzs-pro-peregovory-schodo-zbytogo-boyinga.html

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані розслідується повільно через гальмування процесу з боку Ірану. Між Іраном та Україною існує значна кількість розбіжностей у справі щодо збиття рейсу МАУ поблизу Тегерана у 2020 році.

Спільна заява Канади, України, Швеції та Великої Британії з вимогами до іранської сторони є фактом єдності позицій країн щодо катастрофи. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає «Суспільне».

Нам просто пропонують повірити на слово про «людську помилку», не надаючи при цьому жодних життєздатних підтверджень, — зазначив дипломат.

Він додав, що українська сторона пояснює Тегерану, що без встановлення істини в справі й притягнення винних до відповідальності говорити про компенсації дещо передчасно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літак Boeing 737 перевізника «Міжнародні авіалінії України» розбився в Ірані 8 грудня 2020 року. Він виконував рейс PS752 з Тегерана до Києва, але приблизно через три хвилини після зльоту був збитий двома зенітними ракетами, випущеними з баз Корпусу вартових ісламської революції.

Джерело: Суспільне