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МИД озвучил позицию Ирана по сбитому «Боингу». Фото: УП

Иран убеждает в человеческой ошибке — МИД о переговорах по сбитому «Боингу»

7 июн 2021, 15:52
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Авиакатастрофа МАУ в Иране расследуется медленно из-за торможения процесса со стороны самого Ирана. Между Ираном и Украиной существует значительное количество разногласий по делу о сбивании рейса МАУ под Тегераном в 2020 году.

Совместное заявление Канады, Украины, Швеции и Великобритании с требованиями к иранской стороне является фактом единства позиций стран по катастрофе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает «Суспільне».

Нам просто предлагают поверить на слово о «человеческой ошибке», не оказывая при этом никаких жизнеспособных подтверждений, — отметил дипломат.

Он добавил, что украинская сторона объясняет Тегерану, что без установления истины по делу и привлечения виновных к ответственности говорить о компенсации несколько преждевременно.


Напомним, ранее мы сообщали, что самолет Boeing 737 перевозчика «Международные авиалинии Украины» разбился в Иране 8 декабря 2020 года. Он выполнял рейс PS752 из Тегерана в Киев, но примерно через три минуты после взлета был сбит двумя зенитными ракетами, выпущенными из баз Корпуса стражей исламской революции.

Источник: Суспільне

Источник: Ракурс


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