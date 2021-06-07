BMW 7 series нового поколения попал на фото. Фото: motor.es

https://racurs.ua/n155744-bmw-7-series-novogo-pokoleniya-popal-na-foto.html

Ракурс

Новое поколение BMW 7 series появится в 2023 году. Баварская автомобильная компания обновит шестое поколение «семерки», которая вышла в 2015 году.

В 2020 году на старосветском рынке было продано 6 тыс. 346 BMW 7 series. Это на 31,4% меньше, чем в 2019 году. Этот спад отчасти объясняет последствиями пандемии коронавируса. Сейчас прототипы будущей новинки находятся на стадии дорожных испытаний. Об этом сообщает испанское издание motor.es.

Недавно фотошпионы подловили замаскированный экземпляр на тестах, которые проходят в южной части Европы. Пока что камуфляжная пленка продолжает скрывать новинку практически полностью. Ожидается, что внешность будущего седана окажется современной, однако будет иметь некий «налет» ретро.

Благодаря фото удалось узнать, что у автомобиля будет большая колесная база. Салон будет оснащен большими дисплеями.

Сообщается, что баварцы в ходе разработки модели 7 series нового поколения решили сделать ставку на электрификацию, но при этом в линейке по-прежнему останется ассортимент бензиновых и дизельных двигателей. Ожидаются так называемые «мягкие гибриды» с 48-вольтовым «електродовеском» (MHEV), пара подключаемых гибридных вариантов (PHEV), а также полностью электрическая версия «семерки» (вероятно, ее название будет BMW i7).

Напомним, новый флагманский кроссовер компании BMW попал в объектив. Джип X8 проходит испытания на дорогах общего пользования в Мюнхене в Германии.

Источнник: motor. es