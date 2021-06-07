BMW 7 series нового покоління потрапив на фото. Фото: motor.es

https://racurs.ua/ua/n155744-bmw-7-series-novogo-pokolinnya-potrapyv-na-foto.html

Ракурс

Нове покоління BMW 7 series з’явиться в 2023 році. Баварська автомобільна компанія оновить шосте покоління «сімки», яка вийшла в 2015 році.

У 2020 році на старосвітському ринку було продано 6 тис. 346 BMW 7 series. Це на 31,4% менше, ніж в 2019 році. Цей спад автовиробник частково пояснює наслідками пандемії коронавірусу. Зараз прототипи майбутньої новинки знаходяться на стадії дорожніх випробувань. Про це повідомляє іспанське видання motor.es.

Нещодавно фотошпигуни підловили замаскований екземпляр на тестах, які проходять в південній частині Європи. Поки що камуфляжна плівка продовжує приховувати новинку практично повністю. Очікується, що зовнішність майбутнього седана виявиться сучасною, проте матиме якийсь «наліт» ретро.

Завдяки фото вдалося дізнатися, що у автомобіля буде велика колісна база. Салон буде оснащений великими дисплеями.

Повідомляється, що баварці в ході розробки моделі 7 series нового покоління вирішили зробити ставку на електрифікацію, але при цьому в лінійці як і раніше залишиться асортимент бензинових і дизельних двигунів. Очікуються так звані «м'які гібриди» з 48-вольтовим «електродовеском» (MHEV), пара гібридних варіантів (PHEV), а також повністю електрична версія «сімки» (ймовірно, її назва буде BMW i7).

Нагадаємо, новий флагманський кросовер компанії BMW потрапив в об'єктив. Джип X8 проходить випробування на дорогах загального користування в Мюнхені в Німеччині.

Джерело: motor. es