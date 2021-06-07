З'їзд партії Порошенка привітав Кличко. Фото: УП

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З’їзд політичної партії «Європейська солідарність» (ЄС) проходить у Києві на артзаводі «Платформа».

Захід організовано з нагоди сьомої річниці з дня обрання лідера ЄС Петра Порошенка президентом України (2014−2019 роки), повідомляють у прес-службі партії.

Учасників з’їзду листом привітав президент Європейської народної партії (ЄНП) Дональд Туск.

Ви можете завжди розраховувати на підтримку ЄНП в цій складній боротьбі за наше спільне майбутнє. Я залишаюся твердо переконаним, що без України немає Європи, — зазначив він.

Привітав учасників з’їзду і мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що «проєвропейські сили мають зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку».

Як би не було складно, наша держава не повинна втратити шанс на демократичне і вільне майбутнє. Вірте в себе. Вірте в Україну, — сказав Кличко у відеозверненні.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що загострення його стосунків з Офісом президента пов’язане з питаннями контролю та має політичну складову.

Кличко стверджує, що тут немає нічого персонального, просто він — «незручний» політик та не є представником «цієї влади». Водночас оглядачі припускали, що після атак Банкової на Кличка мер Києва почне зближуватися з Порошенком.