Про унікальне сонячне затемнення попередили вчені

Сонячне затемнення. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155742-pro-unikalne-sonyachne-zatemnennya-poperedyly-vcheni.html

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Сонячне затемнення чекає на жителів Землі вже 10 червня. Незвичайне явище можна буде побачити з північної частини Канади, Гренландії й Росії, а часткове затемнення — з північної частини Європи, Азії та Північної Америки.

Кільцеве затемнення також відоме як «вогняне кільце». Про це повідомляє The Watchers.

Незвичайне явище почнеться на сході Сонця над північною частиною озера Верхнє в Онтаріо, Канада, і триватиме над арктичним регіоном у Гренландії, Північним полюсом близько полудня та завершиться над північним сходом Сибіру на заході.

Момент найбільшого затемнення відбудеться в 10.41 за UTC. Під час затемнення Сонце знаходиться в сузір’ї Тельця. Кільцеподібне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею й Сонцем, залишаючи лише ободок світла навколо темного диска.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що травневий Супермісяць, який також називають «квітковим», 26 травня збігся із повним місячним затемненням, яке відбувається, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем.

Джерело: The Watchers