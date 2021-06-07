США повідомили суд про фото ракети «Бук» в справі MH-17. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n155741-sprava-mh-17-ssha-povidomyly-sud-pro-foto-rakety-buk.html

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Супутникові знімки запуску ракети «Бук», яка поцілила в малайзійський «Боїнг» на Донбасі, Сполучені Штати Америки не передаватимуть суду в Гаазі.

У 2014 році тодішній державний секретар США Джон Керрі говорив, що американські супутники бачили місце запуску, траєкторію ракети і влучання в літак. У ході судового розгляду Міністерство юстиції Нідерландів заявило, що американці дали доступ до знімків представнику прокуратури, але не будуть передавати їх до суду. Про це пише нідерландське видання De Stentor.

Представник прокуратури отримав брифінг розвідки в США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки, — повідомили в міністерстві.

Раніше суд та родичі загиблих просили американську владу основну інформацію або надати доступ до супутникових знімків слідчому судді. Однак Вашингтон відмовився це робити з начебто захисту джерел розвідки.

До цього суд двічі посилав США запит про передачу знімків.

Нагадаємо, 7 червня суд розпочав розгляд справи про збиття літака рейсу МН17 по суті. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що жоден з чотирьох обвинувачених на суд не з’явився.

Джерело: De Stentor