Підозрювані справи рейсу MH17 проігнорували засідання суду в Гаазі. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n155734-sprava-mh17-pidozruvani-proignoruvaly-zasidannya-sudu-v-gaazi.html

Ракурс

Перше засідання суду по суті у справі про збиття літака рейсу МН17 завершилося у Нідерландах.

У вівторок, 8 червня, суд розпочне розгляд питань щодо зброї, якою збили малайзійський «Боїнг». Феміда встановить, чи був авіалайнер збитий російським «Буком», і чи ракету запустили з поля поблизу селища Первомайське. Також буде встановлена роль у трагедії чотирьох підсудних. Про це 7 червня повідомляє «Укрінформ».

Крім того, завтра суд має відповісти захисту Пулатова щодо прохання до суду зачитувати окремі частини в матеріалах справи на вимогу його адвокатів, якщо їх вважають важливими для винесення рішення.

Сьогодні, 7 червня, суд розпочав розгляд справи про збиття літака рейсу МН17 по суті. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що жоден з чотирьох обвинувачених на суд не з’явився. Наступне судове засідання відбудеться завтра, 8 червня, о 10.00 за місцевим часом.

Як відомо, 19 червня 2019 року міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». Підозрювані — колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ, глава так званого ГРУ ДНР Сергій Дубінський, підполковник ГРУ Олег Пулатов. Всі вони громадяни Росії. Також серед підозрюваних — українець Леонід Харченко, який воював на боці терористичної Донецької народної республіки.

Інтереси Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Нагадаємо, у 2021 році Окружний суд Гааги не планує виносити вироки фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 на сході України в 2014 році.

Джерело: «Укрінформ»