Батька з двома дітьми збив водій на переході в Луцьку. Фото: прес-служба поліції

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У Луцьку 29-річний водій легковика Ford Focus збив батька з двома малолітніми дітьми на пішохідному переході. Інцидент трапився вчора, 6 червня, на вулиці Ковельській о 15.00.

Усіх трьох із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Один хлопчик у тяжкому стані. Про це повідомляє прес-служба поліції у Волинській області.





Дітям дев’ять та п’ять років. Водія затримали, його автомобіль доставили на арештмайданчик. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження).







Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі триває слідство.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабна ДТП на Львівщині забрала життя двох людей, ще четверо опинилися в лікарні. Аварія сталася 6 червня близько 22.00 між селом Бабина та містом Самбір.