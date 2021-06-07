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Батька з двома дітьми збив водій на переході в Луцьку. Фото: прес-служба поліції

Батька з двома дітьми збив водій на переході в Луцьку (ФОТО, ВІДЕО)

7 чер 2021, 13:57
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У Луцьку 29-річний водій легковика Ford Focus збив батька з двома малолітніми дітьми на пішохідному переході. Інцидент трапився вчора, 6 червня, на вулиці Ковельській о 15.00.

Усіх трьох із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Один хлопчик у тяжкому стані. Про це повідомляє прес-служба поліції у Волинській області.

Дітям дев’ять та п’ять років. Водія затримали, його автомобіль доставили на арештмайданчик. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження).

Батька з двома дітьми збив водій на переході в Луцьку. Фото: прес-служба поліції


Батька з двома дітьми збив водій на переході в Луцьку. Фото: прес-служба поліції
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Батька з двома дітьми збив водій на переході в Луцьку. Фото: прес-служба поліції

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабна ДТП на Львівщині забрала життя двох людей, ще четверо опинилися в лікарні. Аварія сталася 6 червня близько 22.00 між селом Бабина та містом Самбір.

Джерело: Ракурс


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