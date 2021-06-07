Псевдоревізор на Київщині обчищала підприємства. Фото: поліція Київщини

https://racurs.ua/ua/n155732-usim-zdaty-zoloto-psevdorevizor-obchyschala-pidpryiemciv-foto-video.html

Ракурс

Шахрайку-рекордсменку затримали в Київській області — їй інкримінують понад 20 злочинних епізодів

Жінка, представляючись працівником енергетичної компанії, вводила в оману продавців магазинів і аптек. Шахрайка приходила в магазини чи ювелірні крамниці й розповідала, що найближчим часом буде подана напруга 40 тис. вольт, а тому необхідно усі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніють. Потім жінка забирала пакет з речами та зникала у невідомому напрямку. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає прес-служба обласного управління.

Повідомлення про шахрайство почало надходити до поліції у середині травня. Згодом правоохоронці встановили особу зловмисниці — нею виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. Її затримали в Обухові, під час особистого огляду поліцейські вилучили у шахрайки мобільні телефони та золоті прикраси у якості речових доказів.

Виявилося, що шахрайка за останній період відзначилася у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Борисполі, Ірпіні та Василькові. Також вона діяла у Києві та інших областях України. Також з’ясувалося, що в 2013 році жінка вже притягалась до кримінальної відповідальності за скоєння саме шахрайства. Тоді вона видавала себе за працівницю податкової.

Зловмисниці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на вимаганні погорів служитель Феміди. Суддя Донецького окружного адміністративного суду за гроші обіцяв сприяти ухваленню судового рішення на користь заявника. За те, щоб «домовитися» у Верховному суді України, він вимагав 34 тис. дол.