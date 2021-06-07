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Ракурс
Псевдоревізор на Київщині обчищала підприємства. Фото: поліція Київщини

Усім здати золото — псевдоревізор обчищала підприємців (ФОТО, ВІДЕО)

7 чер 2021, 13:48
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Шахрайку-рекордсменку затримали в Київській області — їй інкримінують понад 20 злочинних епізодів

Жінка, представляючись працівником енергетичної компанії, вводила в оману продавців магазинів і аптек. Шахрайка приходила в магазини чи ювелірні крамниці й розповідала, що найближчим часом буде подана напруга 40 тис. вольт, а тому необхідно усі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніють. Потім жінка забирала пакет з речами та зникала у невідомому напрямку. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає прес-служба обласного управління.

Повідомлення про шахрайство почало надходити до поліції у середині травня. Згодом правоохоронці встановили особу зловмисниці — нею виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. Її затримали в Обухові, під час особистого огляду поліцейські вилучили у шахрайки мобільні телефони та золоті прикраси у якості речових доказів.

Виявилося, що шахрайка за останній період відзначилася у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Борисполі, Ірпіні та Василькові. Також вона діяла у Києві та інших областях України. Також з’ясувалося, що в 2013 році жінка вже притягалась до кримінальної відповідальності за скоєння саме шахрайства. Тоді вона видавала себе за працівницю податкової.

Зловмисниці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Псевдоревізор на Київщині обчищала підприємства. Фото: поліція Київщини


Нагадаємо, на вимаганні погорів служитель Феміди. Суддя Донецького окружного адміністративного суду за гроші обіцяв сприяти ухваленню судового рішення на користь заявника. За те, щоб «домовитися» у Верховному суді України, він вимагав 34 тис. дол.

Джерело: Ракурс


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