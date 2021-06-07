Екс-посадовець РНБО часів Януковича шпигував на іноземну спецслужбу. Фото: СБУ

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Звинувачення в держзраді висунули колишньому посадовцю Адміністрації президента часів президента-втікача Віктора Януковича та апарату Ради національної оборони та безпеки (РНБО).

Контррозвідка встановила, що він збирав та передавав кураторам таємну інформацію, яку отримував на засіданнях РНБО. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





Слідчі повідомляють, що з 2014 року підозрюваний мав доступ до державної таємниці та змовився з іноземними спецслужбами, яким передавав секретну інформацію. Посадовець збирав дані щодо економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з країнами Європи, Росією та Китаєм.



1 червня 2021 року суд посадив чоловіка на домашній арешт. Санкція статті 111 (державна зрада) передбачає покарання у виді позбавлення волі терміном до 15 років. «Укрінформу» в прес-службі уточнили, «що це не публічна особа і його ім’я нічого не скаже». Роботу по ньому почали ще у 2016−2017 роках. Також повідомляється, що посадовець співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала нібито «агента українських спецслужб» та вислала його з країни. Російські спецслужбовці заявили, що чоловік «тривалий проміжок часу координувався співробітниками української контррозвідки».