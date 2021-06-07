Брила льоду впала з неба і пробила дах будинку в США (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155730-bryla-lodu-vpala-z-neba-i-probyla-dah-budynku-v-ssha-video.htmlРакурс
Гігантський шматок льоду продірявив дах будинку в Вісконсині, США.
Величезна крижана куля вагою 5,7 кг пробила стелю спальні, залишивши велику дірку прямо над ліжком. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, повідомляє KTIV.
За словами власників будинку, збитки складуть близько 1 тис. дол. Є декілька теорій, звідки взявся лід. Вранці в місті була сильна гроза і можливо це був величезний град.
Але синоптики у Вісконсині заперечують цей факт. Ранкова буря не була такою потужною, щоб спровокувати настільки великий град.
Згідно з другою теорією, це міг бути мегакріометеор. Такий термін вперше вжив у 2000 році іспанський геолог. Мегакріометеори випадали в Європі та на інших континентах. Вони можуть звалитися посеред білого дня, коли в небі немає хмар.
Нагадаємо, в Одесі 6 червня випав величезний град. Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на минулому тижні.
Джерело: KTIV