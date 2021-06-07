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Ракурс
Брила льоду впала з неба і пробила дах будинку в США

Брила льоду впала з неба і пробила дах будинку в США (ВІДЕО)

7 чер 2021, 13:14
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Гігантський шматок льоду ​​продірявив дах будинку в Вісконсині, США.

Величезна крижана куля вагою 5,7 кг пробила стелю спальні, залишивши велику дірку прямо над ліжком. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, повідомляє KTIV.

За словами власників будинку, збитки складуть близько 1 тис. дол. Є декілька теорій, звідки взявся лід. Вранці в місті була сильна гроза і можливо це був величезний град.

Але синоптики у Вісконсині заперечують цей факт. Ранкова буря не була такою потужною, щоб спровокувати настільки великий град.

Згідно з другою теорією, це міг бути мегакріометеор. Такий термін вперше вжив у 2000 році іспанський геолог. Мегакріометеори випадали в Європі та на інших континентах. Вони можуть звалитися посеред білого дня, коли в небі немає хмар.


Нагадаємо, в Одесі 6 червня випав величезний град. Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на минулому тижні.

Джерело: KTIV

Джерело: Ракурс


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