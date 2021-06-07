Брила льоду впала з неба і пробила дах будинку в США

https://racurs.ua/ua/n155730-bryla-lodu-vpala-z-neba-i-probyla-dah-budynku-v-ssha-video.html

Ракурс

Гігантський шматок льоду ​​продірявив дах будинку в Вісконсині, США.

Величезна крижана куля вагою 5,7 кг пробила стелю спальні, залишивши велику дірку прямо над ліжком. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, повідомляє KTIV.

За словами власників будинку, збитки складуть близько 1 тис. дол. Є декілька теорій, звідки взявся лід. Вранці в місті була сильна гроза і можливо це був величезний град.

Але синоптики у Вісконсині заперечують цей факт. Ранкова буря не була такою потужною, щоб спровокувати настільки великий град.

Згідно з другою теорією, це міг бути мегакріометеор. Такий термін вперше вжив у 2000 році іспанський геолог. Мегакріометеори випадали в Європі та на інших континентах. Вони можуть звалитися посеред білого дня, коли в небі немає хмар.

Нагадаємо, в Одесі 6 червня випав величезний град. Причиною погодної аномалії став циклон, який приніс опади на минулому тижні.

Джерело: KTIV