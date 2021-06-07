Глыба льда упала с неба и пробила крышу дома в США

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Ракурс

Гигантский кусок льда продырявил крышу дома в Висконсине, США.

Большой ледяной шар весом 5,7 кг пробил потолок спальни, оставив большую дыру прямо над кроватью. К счастью, никто из жильцов не пострадал, сообщает KTIV.

По словам владельцев дома, ущерб составит около 1 тыс. долл. Есть несколько теорий, откуда взялся лед. Утром в городе была сильная гроза и возможно это была крупная градина.

Но синоптики в Висконсине отрицают этот факт. Утренняя буря не была такой мощной, чтобы спровоцировать столь крупный град.

Согласно второй теории, это мог быть мегакриометеор. Такой термин впервые употребил в 2000 году испанский геолог. Мегакриометеоры выпадали в Европе и на других континентах. Они могут свалиться посреди белого дня, когда в небе нет ни единого облака.

Напомним, в Одессе 6 июня выпал крупный град. Причиной погодной аномалии стал циклон, который принес осадки на прошлой неделе.

Источник: KTIV