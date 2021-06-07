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Ракурс
Бензин в Україні раптово подорожчав. Фото: IStock

Бензин в Україні раптово подорожчав (ІНФОГРАФІКА)

7 чер 2021, 13:04
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Ціна на бензин в Україні раптово зросла навіть після встановлення держрегулювання Кабміном. Роздрібні ціни на бензин в Україні 7 червня 2021 року підскочили в порівнянні з попереднім торговим днем.

Автогаз і дизельне паливо залишилися без змін. Про це повідомляє «Консалтингова група А-95» за результатами моніторингу.

Ціна на бензин на АЗС. Інфографіка: група А-95


Середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,20 грн за літр (+0,01 грн), на бензин А-95 — 28,97 грн за літр (+0,01 грн), на дизельне паливо — 27,35 грн за літр (0,00 грн), на автогаз — 15,69 грн за літр (0,00 грн).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на бензин та дизельне паливо в Україні зросте. Кабмін вніс зміни до державного регулювання цін на бензини автомобільне та дизельне паливо.

Джерело: Ракурс


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