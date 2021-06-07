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Ракурс
Бензин в Украине внезапно подорожал. Фото: IStock

Бензин в Украине внезапно подорожал (ИНФОГРАФИКА)

7 июн 2021, 13:04
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Цена на бензин в Украине внезапно выросла даже после установления госрегулирования Кабмином. Розничные цены на бензин в Украине 7 июня 2021 года подскочили по сравнению с предыдущим торговым днем.


Автогаз и дизельное топливо остались без изменений. Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95» по результатам мониторинга.

Цена на бензин на АЗС. Инфографика: группа А-95Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,20 грн за литр (0,01 грн), на бензин, А −95 — 28,97 грн за литр (0,01 грн), на дизельное топливо — 27,35 грн за литр (0,00 грн), на автогаз — 15,69 грн за литр (0,00 грн).

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на бензин и дизельное топливо в Украине возрастет. Кабмин внес изменения в государственное регулирование цен на бензин.

Источник: Ракурс


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