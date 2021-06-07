Окупанти відкрили справу про водну блокаду Криму Україною. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n155728-okupanty-vidkryly-spravu-pro-vodnu-blokadu-krymu-ukrayinou.html

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Вода в Криму залишається дефіцитом через спрямування природних джерел на військові потреби росіян. Натомість перший віце-спікер кримського «парламенту» Юхим Фікс заявив, що на Україну відкрили справу через водну блокаду Криму.

Наразі призначені експерти, а до Криму надійшли запити про проведення додаткових експертиз. Про це повідомляє РИА «Новости».

Робоча група з оцінювання збитків при окупаційному кримському парламенті наприкінці квітня звернулася до правоохоронців із проханням порушити кримінальну справу щодо 12 громадян України, які підтримують блокаду Криму та є її організаторами. Йдеться про водну, енергетичну, продовольчу і транспортну блокади. Встановлена також попередня сума збитків — 1,47 трлн рублів.

Окупаційна влада додала, що після ухвалення рішення російським судом можливе звернення з приводу «геноциду» в міжнародний суд.

Згодом, якщо буде потрібно, ми будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини за геноцид щодо і кримчан, — заявив Фікс.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти в тимчасово окупованому Криму, який зіткнувся з дефіцитом води, планують залучати громадян до розчищення річок.

Джерело: РИА «Новости»