Оккупанты открыли дело о водной блокаде Крыма Украиной. Фото: DW

https://racurs.ua/n155728-okkupanty-otkryli-delo-o-vodnoy-blokade-kryma-ukrainoy.html

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Вода в Крыму остается дефицитом из-за направления природных источников воды на военные нужды россиян. В то же время первый вице-спикер крымского «парламента» Ефим Фикс заявил, что на Украину завели дело из-за водной блокады Крыма.

В деле уже назначили экспертов, а в Крым поступили запросы о проведении дополнительных экспертиз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рабочая группа по оценке убытков при оккупационном крымском парламенте в конце апреля обратилась к правоохранителям с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, которые поддерживают блокаду Крыма и являются ее организаторами. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокаде. Установлена также предварительная сумма ущерба — 147 трлн рублей.

Оккупационные власти добавили, что после принятия решения российским судом возможно обращение по поводу «геноцида» в международный суд.

Впоследствии, если потребуется, мы будем обращаться в международный суд по правам человека за геноцид крымчан, — заявил Фикс.



Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты во временно оккупированном Крыму, который столкнулся с дефицитом воды, планируют привлекать граждан к расчистке рек.

Источник: РИА «Новости»