Укол от ожирения разработали в США. Фото: bykvu.com

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Лечить людей, страдающих ожирением, в Соединенных Штатах Америки будут уколами.

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) позволило медицинское применение препарата Wegovy для лечения людей с ожирением. Лекарства могут назначаться пациентам, чей избыточный вес привел к возникновению соответствующих заболеваний, таких как диабет второго типа, одновременно с низкокалорийной диетой и физическими упражнениями. Препарат нужно принимать еженедельными инъекциями. Об этом сообщается на сайте FDA.

Отмечается, что компания Novo Nordisk разработала активный компонент Wegovy-семаглутид для помощи больным диабетом. Это синтетический аналог человеческого глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) — гормона, который в норме вырабатывается в ответ на прием пищи и регулирует множество процессов, связанных с ее перевариванием. У диабетиков он стимулирует выработку инсулина, позволяя удерживать под контролем уровень глюкозы в крови.

Оказалось, что этот препарат помогает терять вес. После этого были проведены новые испытания, которые подтвердили, что сравнительно большие дозы препарата позволяют бороться с ожирением. После необходимых проверок FDA одобрило его для использования для решения проблемы избыточного веса. Добровольцы, принявшие участие в исследовании, потеряли в среднем на 12,4 процента больше избыточной массы, чем люди, получавшие плацебо.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 13% взрослого населения Земли страдает ожирением.

Напомним, в ВОЗ заявили, что карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса, приводит к росту случаев ожирения у детей. Специалисты считают, что закрытие школ и ограничение активности могут иметь негативные последствия для питания и физического состояния детей.