Укол від ожиріння розробили в США. Фото: bykvu.com

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Лікувати людей, які страждають ожирінням, в Сполучених Штатах Америки будуть уколами.

Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило медичне застосування препарату Wegovy для лікування людей з ожирінням. Ліки можуть призначатися пацієнтам, чия надмірна вага призвела до виникнення відповідних захворювань, таких як діабет другого типу, одночасно з низькокалорійною дієтою і фізичними вправами. Препарат потрібно приймати щотижневими ін'єкціями. Про це повідомляється на сайті FDA.

Зазначається, що компанія Novo Nordisk розробила активний компонент Wegovy-семаглутид для допомоги хворим на діабет. Це синтетичний аналог людського глюкагоноподібного пептиду 1 (ГПП-1) — гормону, який в нормі виробляється у відповідь на прийом їжі і регулює безліч процесів, пов’язаних з її перетравленням. У діабетиків він стимулює вироблення інсуліну, дозволяючи утримувати під контролем рівень глюкози в крові.

Виявилося, що цей препарат допомагає втрачати вагу. Після цього були проведені нові випробування, які підтвердили, що порівняно великі дози препарату дозволяють боротися з ожирінням. Після необхідних перевірок FDA схвалив його для використання для вирішення проблеми надмірної ваги. Добровольці, які взяли участь у дослідженні, втратили в середньому на 12,4 відсотка більше надлишкової маси, ніж люди, які отримували плацебо.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що 13% дорослого населення Землі страждає ожирінням.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що карантин, який запровадили через пандемію коронавірусу, призводить до зростання випадків ожиріння у дітей. Фахівці вважають, що закриття шкіл та обмеження активності можуть мати негативні наслідки для харчування та фізичного стану дітей.