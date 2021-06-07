Экс-чиновник СНБО времен Януковича шпионил на иностранную спецслужбу. Фото: СБУ

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Обвинения в госизмене предъявили бывшему чиновнику Администрации президента времен президента-беглеца Виктора Януковича. Он также работал в аппарате Совета национальной обороны и безопасности (СНБО).

Контрразведка установила, что он собирал и передавал кураторам секретную информацию, которую получал на заседаниях СНБО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.





Следователи сообщают, что с 2014 года подозреваемый имел доступ к государственной тайне и сговорился с иностранными спецслужбами, которым передавал секретную информацию. Чиновник собирал данные относительно экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины со странами Европы, Россией и Китаем.



1 июня 2021 суд посадил мужчину на домашний арест. Санкция статьи 111 (государственная измена) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. «Укринформу» в пресс-службе уточнили, «что это не публичное лицо и его имя ничего не скажет». Работу по нему начали еще в 2016—2017 годах. Также сообщается, что чиновник сотрудничает со следствием.

Напомним, ранее мы сообщали, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала якобы «агента украинских спецслужб» и выслала его из страны. Российские спецслужбисты заявили, что мужчина «длительный промежуток времени координировался сотрудниками украинской контрразведки».