Псевдоревизор на Киевщине обчищала предприятия. Фото: полиция Киевщины

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Мошенницу-рекордсменку задержали в Киевской области — ей инкриминируют более 20 преступных эпизодов

Женщина, представляясь работником энергетической компании, вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек. Мошенница приходила в магазины или ювелирные лавки и рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тыс. вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает пресс-служба областного управления.

Сообщения о мошенничестве начали поступать в полицию в середине мая. Впоследствии правоохранители установили личность злоумышленницы — ею оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. Ее задержали в Обухове, во время личного досмотра полицейские изъяли у мошенницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещественных доказательств.

Оказалось, что мошенница за последний период отличилась в Фастове, Белой Церкви, Обухове, Борисполе, Ирпене и Василькове. Также она действовала в Киеве и других областях Украины. Также выяснилось, что в 2013 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение именно мошенничества. Тогда она выдавала себя за работницу налоговой.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на вымогательстве погорел служитель Фемиды. Судья Донецкого окружного административного суда за деньги обещал содействовать принятию судебного решения в пользу заявителя. За то, чтобы «договориться» в Верховном суде Украины, он требовал 34 тыс. долл.