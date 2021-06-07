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Ракурс
Псевдоревизор на Киевщине обчищала предприятия. Фото: полиция Киевщины

Всем сдать золото — псевдоревизор обчищала предпринимателей (ФОТО, ВИДЕО)

7 июн 2021, 13:48
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Мошенницу-рекордсменку задержали в Киевской области — ей инкриминируют более 20 преступных эпизодов

Женщина, представляясь работником энергетической компании, вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек. Мошенница приходила в магазины или ювелирные лавки и рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тыс. вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает пресс-служба областного управления.

Сообщения о мошенничестве начали поступать в полицию в середине мая. Впоследствии правоохранители установили личность злоумышленницы — ею оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. Ее задержали в Обухове, во время личного досмотра полицейские изъяли у мошенницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещественных доказательств.

Оказалось, что мошенница за последний период отличилась в Фастове, Белой Церкви, Обухове, Борисполе, Ирпене и Василькове. Также она действовала в Киеве и других областях Украины. Также выяснилось, что в 2013 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение именно мошенничества. Тогда она выдавала себя за работницу налоговой.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Псевдоревизор на Киевщине обчищала предприятия. Фото: полиция Киевщины


Напомним, на вымогательстве погорел служитель Фемиды. Судья Донецкого окружного административного суда за деньги обещал содействовать принятию судебного решения в пользу заявителя. За то, чтобы «договориться» в Верховном суде Украины, он требовал 34 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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