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Ракурс
Отца с двумя детьми сбил водитель на переходе в Луцке. Фото: пресс-служба полиции

Отца с двумя детьми сбил водитель на переходе в Луцке (ФОТО, ВИДЕО)

7 июн 2021, 13:57
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В Луцке 29-летний водитель легковушки Ford Focus сбил отца с двумя малолетними детьми на пешеходном переходе. Инцидент произошел вчера, 6 июня, на улице Ковельской в 15.00.

Все трое с телесными повреждениями госпитализированы. Один мальчик в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Волынской области.


Детям девять и пять лет. Водителя задержали, его автомобиль доставили на штрафплощадку. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой смерть потерпевшего или причинившими тяжелые телесные повреждения).

Отца с двумя детьми сбил водитель на переходе в Луцке. Фото: пресс-служба полиции
Отца с двумя детьми сбил водитель на переходе в Луцке. Фото: пресс-служба полиции
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Ведется следствие.

Отца с двумя детьми сбил водитель на переходе в Луцке. Фото: пресс-служба полицииНапомним, ранее мы сообщали, что масштабное ДТП на Львовщине унесло жизни двух человек, еще четверо оказались в больнице. Авария произошла 6 июня около 22.00 между селом Бабина и городом Самбор.

Источник: Ракурс


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