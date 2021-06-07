Отца с двумя детьми сбил водитель на переходе в Луцке. Фото: пресс-служба полиции

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В Луцке 29-летний водитель легковушки Ford Focus сбил отца с двумя малолетними детьми на пешеходном переходе. Инцидент произошел вчера, 6 июня, на улице Ковельской в 15.00.

Все трое с телесными повреждениями госпитализированы. Один мальчик в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Волынской области.





Детям девять и пять лет. Водителя задержали, его автомобиль доставили на штрафплощадку. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой смерть потерпевшего или причинившими тяжелые телесные повреждения).







Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что масштабное ДТП на Львовщине унесло жизни двух человек, еще четверо оказались в больнице. Авария произошла 6 июня около 22.00 между селом Бабина и городом Самбор.