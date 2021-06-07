Подозреваемые проигнорировали заседание суда в Гааге. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n155734-delo-mh17-podozrevaemye-proignorirovali-zasedanie-suda-v-gaage.html

Ракурс

Первое заседание суда по существу по делу о сбитии самолета рейса МН17 завершилось в Нидерландах.

Во вторник, 8 июня, суд начнет рассмотрение вопросов относительно оружия, которым сбили малайзийский «Боинг». Фемида установит, был ли авиалайнер сбит российским «Буком», и запустили ли ракету с поля вблизи поселка Первомайское. Также будет установлена роль в трагедии четырех подсудимых. Об этом 7 июня сообщает «Укринформ».

Кроме того, завтра суд должен ответить защите Пулатова относительно просьбы в суд зачитывать отдельные части в материалах дела по требованию его адвокатов, если их считают важными для вынесения решения.

Сегодня, 7 июня, суд начал рассмотрение дела о сбитии самолета рейса МН17 по существу. Председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс отметил, что ни один из четырех обвиняемых на суд не явился. Следующее судебное заседание состоится завтра, 8 июня, в 10.00 по местному времени.

Как известно, 19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». Подозреваемые — бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, глава так называемого ГРУ ДНР Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов. Все они граждане России. Также среди подозреваемых — украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне террористической Донецкой народной республики.

Интересы Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Напомним, в 2021 году Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году.

Источник: «Укринформ»