США уведомили суд о фото ракеты «Бук» в деле MH-17. Фото: rt.com

https://racurs.ua/n155741-delo-mh-17-ssha-uvedomili-sud-o-foto-rakety-buk.html

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Спутниковые снимки запуска ракеты «Бук», которая попала в малайзийский «Боинг» на Донбассе, Соединенные Штаты Америки не будут передавать суду в Гааге.

В 2014 году тогдашний государственный секретарь США Джон Керри говорил, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадания в самолет. В ходе судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд. Об этом пишет нидерландское издание De Stentor.

Представитель прокуратуры получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки, — сообщили в министерстве.

Ранее суд и родственники погибших просили американские власти основную информацию или предоставить доступ к спутниковым снимкам следственному судье. Однако Вашингтон отказался это делать из якобы защиты источников разведки.

До этого суд дважды посылал США запрос о передаче снимков.

Напомним, 7 июня суд начал рассмотрение дела о сбитии самолета рейса МН17 по существу. Председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс отметил, что ни один из четырех обвиняемых на суд не явился.

Источник: De Stentor