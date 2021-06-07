Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США уведомили суд о фото ракеты «Бук» в деле MH-17. Фото: rt.com

Дело MH-17 — США уведомили суд о фото ракеты «Бук»

7 июн 2021, 15:14
999

Спутниковые снимки запуска ракеты «Бук», которая попала в малайзийский «Боинг» на Донбассе, Соединенные Штаты Америки не будут передавать суду в Гааге.

В 2014 году тогдашний государственный секретарь США Джон Керри говорил, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадания в самолет. В ходе судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд. Об этом пишет нидерландское издание De Stentor.

Представитель прокуратуры получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки, — сообщили в министерстве.

Ранее суд и родственники погибших просили американские власти основную информацию или предоставить доступ к спутниковым снимкам следственному судье. Однако Вашингтон отказался это делать из якобы защиты источников разведки.

До этого суд дважды посылал США запрос о передаче снимков.


Напомним, 7 июня суд начал рассмотрение дела о сбитии самолета рейса МН17 по существу. Председательствующий судья Гендрик Стейнгаюс отметил, что ни один из четырех обвиняемых на суд не явился.

Источник: De Stentor

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров