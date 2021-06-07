ВР просят игнорировать закон о перезапуске ВККС. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n155739-katastrofa-sudebnoy-reformy-vr-prosyat-ignorirovat-zakon-o-perezapuske-vkks.html

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Перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) без ряда поправок не поддерживают общественные организации.

Соответствующий законопроект может спровоцировать судебный коллапс. Об этом говорится в совместном заявлении фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и ВО «Автомайдан».

Так, активисты утверждают, что отбор на вакантные должности более 2 тыс. судей и проверка еще примерно 2 тыс. действующих судей по всей Украине окажется под руководством коррумпированного Высшего совета правосудия (ВРП), подконтрольного одиозному судье Павлу Вовку, что позволит посадить в кресла ВККС только тех судей, которых поддержит ВРП.

Предполагается, что именно за ВРП будет финальное решение о том, кто войдет в состав ВККС. Законопроектом № 3711-д нивелируется роль в подборе состава ВККС международных экспертов, что противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и договоренностям Украины с международными партнерами — ЕС и США, а также ставит под угрозу финансирование от МВФ, отмечают активисты.

Напомним, ранее мы сообщали, что перезапуск судебной реформы начала Верховная Рада. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект.