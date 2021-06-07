Девочка выпала с шестого этажа в Днепре – детали инцидента. Фото: ukr.media

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Ракурс

В Днепре пятилетняя девочка выпала с шестого этажа и выжила, не получив ни одного перелома.

Инцидент произошел в спальном районе города. Мать вышла в ванную, девочка в этот момент проснулась и подошла к открытому окну. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Скорую вызвали свидетели падения ребенка. Сейчас девочка в реанимации, но врачи говорят, что угрозы для жизни ребенка нет. Медики предполагают, пациентку спасли веревки для белья, натянутые на нижних этажах — именно они замедлили падение.

Девочка в сознании, но о страшном падении ничего не помнит. Вскоре ее переведут в нейрохирургическое отделение.

Сейчас полиция расследует все обстоятельства. Известно, что семья состоит на учете как оказавшаяся в сложных обстоятельствах.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок. От полученных травм девочка погибла на месте.