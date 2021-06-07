Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Девочка выпала с шестого этажа в Днепре – детали инцидента. Фото: ukr.media

Девочка выпала с шестого этажа в Днепре — детали инцидента (ВИДЕО)

7 июн 2021, 14:49
999

В Днепре пятилетняя девочка выпала с шестого этажа и выжила, не получив ни одного перелома.

Инцидент произошел в спальном районе города. Мать вышла в ванную, девочка в этот момент проснулась и подошла к открытому окну. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Скорую вызвали свидетели падения ребенка. Сейчас девочка в реанимации, но врачи говорят, что угрозы для жизни ребенка нет. Медики предполагают, пациентку спасли веревки для белья, натянутые на нижних этажах — именно они замедлили падение.

Девочка в сознании, но о страшном падении ничего не помнит. Вскоре ее переведут в нейрохирургическое отделение.


Сейчас полиция расследует все обстоятельства. Известно, что семья состоит на учете как оказавшаяся в сложных обстоятельствах.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок. От полученных травм девочка погибла на месте.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров