Дівчинка випала з шостого поверху в Дніпрі – деталі інциденту. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n155738-divchynka-vypala-z-shostogo-poverhu-v-dnipri-detali-incydentu-video.html

Ракурс

У Дніпрі п’ятирічна дівчинка випала з шостого поверху і вижила, не діставши жодного перелому.

Інцидент стався у спальному районі міста. Мати вийшла до ванної, дівчинка в цей момент прокинулася і підійшла до відчиненого вікна. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Швидку викликали свідки падіння дитини. Зараз дівчинка у реанімації, але лікарі кажуть, що загрози для життя дитини немає. Медики припускають, пацієнтку врятували мотузки для білизни, що були натягнуті на нижчих поверхах — саме вони уповільнили падіння.

Дівчинка при тямі, але про страшне падіння нічого не пам’ятає. Незабаром її переведуть до нейрохірургічного відділення.

Наразі поліція розслідує усі обставини. Відомо, що родина перебуває на обліку, як сім’я, що опинилася у складних обставинах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.