Мільярд нових дерев висадять в Україні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155737-pryyde-vesna-budemo-sadjaty-zelenskyy-mriie-pro-milyard-novyh-derev.html

Ракурс

Указ про збереження і відновлення лісів підписав президент України Володимир Зеленський.

В Україні почався повний аудит надр та їхніх користувачів, пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих сплячих ліцензій. Про це глава держави заявив на форумі «Україна 30», який транслювався в YouTube.

Зеленський наголосив, що за останнє півстоліття лісова галузь в Україні не зазнавала жодного реформування.

Ми розпочали перетворення… Ми запроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують «сірий» ринок. В Україні прозоро, онлайн, без будь-яких корупційних ризиків має реалізуватися 100% необробленої деревини, — сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що в Україні вперше провели національну інвентаризацію лісів. Він наголосив, що чинна влада поставила собі мету — за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Для цього в найближчі три роки в Україні повинні висадити 1 млрд дерев.

Нагадаємо, 7 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів в Україні. Заборона на використання починає діяти через 9 місяців.

Глава держави запевнив, що у 2021 році Верховна Рада ухвалить всі «екологічні закони». Також він наголосив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони був незадоволений доповіддю про питну воду в Україні.