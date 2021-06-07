Політики лізуть у спорт — Легенда "Динамо" про нову форму збірної України

https://racurs.ua/ua/n155736-polityky-lizut-u-sport-legenda-dynamo-pro-novu-formu-zbirnoyi-ukrayiny.html

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Віктор Леоненко, колишній нападник київського «Динамо» і збірної України, прокоментував скандал навколо нової форми збірної України з футболу.

Він вважає, що форма збірної України з контуром країни, включно із окупованими росіянами Кримом та частинами Донеччини та Луганщини, є «тупістю політиків».

Леоненко 7 червня прокоментував новину про нову амуніцію збірної та її затвердження в УЄФА. Він заявив російському сайту «Спорт-Експрес», що «це все влаштували потворні політики, у яких один або два відсотки в народі».

Я б їх сильно бив палицями, — сказав Леоненко.

Після цих слів до Леоненко звернувся український сайт «Трибуна». Екс-нападник та телексперт не відмовився від своїх слів.

Там все просто — це чергова тупість наших політиків. Мене цікавить, як буде наша збірна грати. А що там малюють або не малюють… Якщо від цього будуть краще грати, то добре. Мені не подобається те, що політики ує***ні лізуть у професійний спорт. Ось так от з матом і напиши, якщо можеш. Вони у нас вже скрізь. Тільки ми жити краще не стали. Ось і вся відповідь, — сказав Леоненко.

Джерело: «Трибуна», «Спорт-експрес»