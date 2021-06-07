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Ракурс
Политики лезут в спорт — Легенда «Динамо» о новой форме сборной Украины

Политики лезут в спорт — Легенда «Динамо» о новой форме сборной Украины

7 июн 2021, 14:39
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Виктор Леоненко, бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины, прокомментировал скандал вокруг новой формы сборной Украины по футболу.

Он считает, что форма сборной Украины с контуром страны, включая оккупированные россиянами Крым и части Донетчины и Луганщины, является «тупостью политиков».

Леоненко 7 июня прокомментировал новость о новой амуниции сборной и ее утверждение в УЕФА. Он заявил российскому сайту «Спорт-Экспресс», что «это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе».

Я бы их сильно бил палками, — сказал Леоненко.

После этих слов к Леоненко обратился украинский сайт «Трибуна». Экс-нападающий и телексперт не отказался от своих слов.


Там все просто — это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Мне не нравится то, что политики уе***ны лезут в профессиональный спорт. Вот так вот с матом и напиши, если можешь. Они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали. Вот и весь ответ, — сказал Леоненко.

Источник: «Трибуна», «Спорт-экспресс»

Источник: Ракурс


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