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Ракурс
Кремль признал санкции против РФ вечными из-за оккупации Крыма

Кремль признал санкции против РФ вечными из-за оккупации Крыма

7 июн 2021, 14:12
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Санкции против России из-за оккупации Крыма могут усилиться, но страна-агрессор не собирается менять свою политику.

Режим санкций в отношении России закреплен во многих законодательных актах стран Запада и останется навсегда, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно всегда будут с нами, — сказал он.


По его словам, России нужно «говорить и о готовности к новым санкциям».

Напомним, первый вице-спикер крымского «парламента» Ефим Фикс заявил, что на Украину завели дело из-за водной блокады Крыма. Оккупационные власти добавили, что после принятия решения российским судом возможно обращение по поводу «геноцида» в международный суд.

Источник: Ракурс


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