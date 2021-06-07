Кремль визнав санкції проти РФ вічними через окупацію Криму

https://racurs.ua/ua/n155735-kreml-vyznav-sankciyi-proty-rf-vichnymy-cherez-okupaciu-krymu.html

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Санкції проти Росії через окупацію Криму можуть посилитися, але країна-агресор не збирається змінювати свою політику.

Режим санкцій відносно Росії закріплений у багатьох законодавчих актах країн Заходу і залишиться назавжди, заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Панкін.

Росія не піде просити когось зняти санкції. Зрозуміло, що ми не будемо каятися за те, чого ми не робили. Зрозуміло, що Крим ми не віддамо. Якщо Крим у Росії, то санкції точно завжди будуть з нами, — сказав він.



За його словами, Росії потрібно «говорити й про готовність до нових санкцій».

Нагадаємо, перший віце-спікер кримського «парламенту» Юхим Фікс заявив, що на Україну відкрили справу через водну блокаду Криму. Окупаційна влада додала, що після ухвалення рішення російським судом можливе звернення з приводу «геноциду» в міжнародний суд.