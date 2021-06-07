УЕФА закрыл рот России в скандале с формой сборной Украины по футболу

https://racurs.ua/n155718-uefa-zakryl-rot-rossii-v-skandale-s-formoy-sbornoy-ukrainy-po-futbolu.html

Ракурс

Пресс-служба УЕФА прокомментировала контур страны на футболке сборной Украины на Евро-2020.

Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами экипировки, — сказали в УЕФА «Спорт-Экспрессу».

Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который оккупировала Россия в 2014 году, а также фейковые Донецкую и Луганскую народные республики.

Напомним, главный атрибут новой формы нашей сборной — изображение карты Украины. В Госдуме РФ заявили, что в новом дизайне формы заложили политический конфликт и призвали УЕФА запретить ее использование. Там возмутились и картой, и надписями «Слава Украине!» и «Героям слава!», считая их нацистскими.

Эти лозунги с 2018 года являются официальным обращением в Вооруженных силах Украины, а иностранные дипломаты приветствуются так почетный караул, когда приезжают в Киев.

7 июня сборная Украины сыграет последний контрольный матч перед отъездом на Евро-2020. В Харькове команда Андрея Шевченко принимает Кипр.

В воскресенье, 13 июня, Украина проведет первый матч на Евро-2020. Команда Шевченко в Амстердаме сыграет с Нидерландами. Команда Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

В Украине на возмущение со стороны россиян отреагировали не менее резко. Екс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал требование о запрете новой формы «наглым».

Хотелось бы посоветовать этим «экспертам» лучше заняться допинговым скандалом, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом. А их наглые требования по поводу контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать, — заявил Маркевич.

Источник: «Спорт-Экспресс»