УЕФА закрив рота Росії у скандалі з формою збірної України з футболу

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Прес-служба УЄФА прокоментувала контур країни на футболці збірної України на Євро-2020.

Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правилами щодо екіпіровки, — сказали в УЄФА «Спорт-Експресу».

Силует держави на новій формі збірної України включає в себе півострів Крим, який окупувала Росія в 2014 році, а також фейкові Донецьку і Луганську народні республіки.

Нагадаємо, головний атрибут нової форми нашої збірної — зображення карти України. У Держдумі РФ заявили, що у новому дизайні форми заклали політичний конфлікт і закликали УЄФА заборонити її використання. Там обурилися і картою, і написом «Слава Україні!» і «Героям слава!», вважаючи їх нацистськими.

Ці гасла з 2018 року є офіційним звернення у Збройних силах України, а іноземні дипломати вітаються так з почесним караулом, коли приїздять до Києва.

7 червня збірна України зіграє останній контрольний матч перед від’їздом на Євро-2020. У Харкові команда Андрія Шевченка приймає Кіпр. Саме сьогодні й відбудеться прем'єра нової ігрової форми національної збірної.

У неділю, 13 червня, Україна проведе перший матч на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка в Амстердамі зіграє з Нідерландами. Команда Андрія Шевченка на груповому етапі Євро-2020 зіграє з національними командами Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

В Україні на обурення з боку росіян відреагували не менш різко. Ексочільник збірної України Мирон Маркевич назвав вимоги про заборону нової форми «нахабними».

Хотілося б порадити цим «експертам» краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором. А їх нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати, — заявив Маркевич.

Джерело: «Спорт-Експрес»