Придет весна — будем сажать — Зеленский мечтает о миллиарде новых деревьевhttps://racurs.ua/n155737-pridet-vesna-budem-sajat-zelenskiy-mechtaet-o-milliarde-novyh-derevev.htmlРакурс
Указ о сохранении и восстановлении лесов подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В Украине начался полный аудит недр и их пользователей, поиск и отмене незаконно полученных разрешений и так называемых спящих лицензий. Об этом глава государства заявил на форуме «Украина 30», который транслировался в YouTube.
Зеленский отметил, что за последнее полвека лесная отрасль в Украине не испытывала никакого реформирования.
Мы начали преобразование … мы внедряем новые правила продажи древесины, которые ликвидируют «серый» рынок. В Украине прозрачно, онлайн, без каких — либо коррупционных рисков должно реализоваться 100% необработанной древесины, — сказал Зеленский.
Также президент отметил, что в Украине впервые провели национальную инвентаризацию лесов. Он подчеркнул, что действующая власть поставила себе цель — за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года в Украине должны высадить 1 млрд деревьев.
Напомним, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине. Запрет на использование начинает действовать через 9 месяцев.
Глава государства заверил, что в 2021 году Верховная Рада примет все «экологические законы». Также он отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны был недоволен докладом о питьевой воде в Украине.