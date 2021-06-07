Раду просять ігнорувати закон про перезапуск ВККС. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155739-katastrofa-sudovoyi-reformy-radu-prosyat-ignoruvaty-zakon-pro-perezapusk-vkks.html

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Перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) без низки поправок не підтримують громадські організації.

Відповідний законопроект може спричинити судовий колапс. Про це йдеться в спільній заяві фундації DEJURE, Центру протидії корупції та ВО «Автомайдан».

Так, активісти стверджують, що добір на вакантні посади понад 2 тис. суддів та перевірка ще приблизно 2 тис. діючих суддів по всій Україні опиниться під керівництвом корумпованої Вищої ради правосуддя (ВРП), підконтрольній одіозному судді Павлу Вовку, що дозволить посадити в крісла ВККС лише тих суддів, яких підтримає ВРП.

Передбачається, що саме за ВРП буде фінальне рішення щодо того, хто увійде до складу ВККС. Законопроектом № 3711-д нівелюється роль у доборі складу ВККС міжнародних експертів, що суперечить рекомендаціям Венеційської комісії та домовленостям України з міжнародними партнерами — ЄС та США, а також ставить під ризик фінансування від МВФ, зауважують активісти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перезапуск судової реформи розпочала Верховна Рада. Народні депутати підтримали за основу в повторному першому читанні відповідний законопроект.