Солнечное затмение. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155742-ob-unikalnom-solnechnom-zatmenii-predupredili-uchenye.html

Ракурс

Солнечное затмение ждет жителей Земли уже 10 июня. Необычное явление можно будет увидеть с северной части Канады, Гренландии и России, а частичное затмение — с северной части Европы, Азии и Северной Америки.

Кольцевое затмение также известно как «огненное кольцо». Об этом сообщает The Watchers.

Необычное явление начнется на востоке Солнца над северной частью озера Верхнее в Онтарио, Канада, и продлится над арктическим регионом в Гренландии, Северным полюсом около полудня и завершится на северо-востоке Сибири на закате.

Момент наибольшего затмения произойдет в 10.41 по UTC. Во время затмения Солнце находится в созвездии Тельца. Кольцеобразное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, оставляя лишь ободок света вокруг темного диска.

Напомним, ранее мы сообщали, что майская Суперлуна, также известная как «цветочная», 26 мая совпала с полным лунным затмением, которое происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной.

Источник: The Watchers