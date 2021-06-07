Съезд партии Порошенко поздравил Кличко. Фото: УП

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Съезд политической партии «Европейская солидарность» (ЕС) проходит в Киеве на артзаводе «Платформа».

Мероприятие организовано по случаю седьмой годовщины со дня избрания лидера ЕС Петра Порошенко президентом Украины (2014−2019 годы), сообщают в пресс-службе партии.

Участников съезда письмом поздравил президент Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск.

Вы можете всегда рассчитывать на поддержку ЕНП в этой сложной борьбе за наше общее будущее. Я остаюсь твердо убежденным, что без Украины нет Европы, — отметил он.

Поздравил участников съезда и мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что «проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития».

Как бы ни было сложно, наше государство не должно упустить шанс на демократическое и свободное будущее. Верьте в себя. Верьте в Украину, — сказал Кличко в видеообращении.



Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обострение его отношений с Офисом президента связано с вопросами контроля и имеет политическую составляющую.

Кличко утверждает, что здесь нет ничего персонального, просто он — «неудобный» политик и не является представителем «этой власти». В то же время обозреватели предполагали, что после атак Банковой на Кличко мэр Киева начнет сближаться с Порошенко.