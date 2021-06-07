Лукашенко лишили почетного звания университета Шевченко

https://racurs.ua/n155740-lukashenko-lishili-pochetnogo-zvaniya-universiteta-shevchenko.html

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Александра Лукашенко, самопровозглашенного президента Беларуси, ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко (КНУ) 7 июня лишила звания почетного доктора. Это звание он получил при президентстве Виктора Ющенко.

О решении КНУ сообщили «BBC Украина» источники, близкие к руководству университета. Заседание, на котором Лукашенко лишили звания, происходило в тайном режиме.

В КНУ есть более 80 почетных докторов. Это первое подобное решение в истории учебного заведения. Чтобы убрать Лукашенко из списка докторов, ученый совет изменил порядок предоставления этого звания.

Ректор Владимир Бугров заявил УП, что решение действительно приняли в тайном режиме. Без Лукашенко в списке почетных докторов КНУ будет 98 человек, например, Леонид Кучма, Михаил Саакашвили, Реджеп Эрдоган, Билл Клинтон.

Лукашенко получил звание почетного доктора КНУ в 2009 году. КНУ прибег к такому «символического жесту» в знак дружбы между украинским и белорусским народами. Кроме того, КНУ тогда открыл специальность по изучению белорусского языка в Институте филологии.

Ректор КНУ ранее призвал лишить Лукашенко звание из-за «недавнего разбойного нападения на самолет, которое в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны белорусских властей».

Источники: УП, «BBC Украина»