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Ракурс
Адвокатам могут предоставить возможность носить оружие, фото: «Правда Севера»

Вооружить адвокатов предлагают в Раде

7 июн 2021, 16:10
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Адвокатам могут предоставить возможность приобрести и носить с собой травматическое оружие.

Это предусматривает законопроект № 4612 «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины „Об адвокатуре и адвокатской деятельности“ относительно гарантий адвокатской деятельности», принять который за основу парламента рекомендовал Комитет по вопросам правовой политики. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроектом предлагается предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия для обеспечения его профессиональной деятельности, — отмечается в сообщении пресс-службы парламента.

Во время заседания комитета отмечалось, что в последние годы в Украине возросло количество нападений на адвокатов. Так, за периоды с 2013 до 2020 года в Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов (НААУ) обратились с:


  • 10 сообщениями об убийствах адвокатов;
  • девятью сообщениями о покушении на жизнь;
  • 57 сообщениями о физической расправе;
  • 59 сообщениями об угрозах.

По результатам проверки, НААУ подтверждает 85% фактов нарушений прав и гарантий адвокатской деятельности, — информирует пресс-служба Рады.

Отмечается, что НААУ поддерживает этот законопроект, однако считает, что определенные его положения нужно доработать. В частности — позволить приобретение оружия не только отечественного производства и доработать порядок прекращения права на ношение оружия.

Источник: Ракурс


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