Министр юстиции оценил закон об олигархах. Фото: Корреспондент

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Ракурс

Закон об олигархах оценил министр юстиции Денис Малюська. Он заявил, что ключевым риском принятия этого закона является то, что олигархи попытаются переписать свои активы на других лиц.

Он, в частности, отметил уникальность этого закона в мировой правовой практике. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».





Этот закон является довольно оригинальным, считайте это украинским изобретением, посмотрим, как он сработает или не сработает. Ключевой риск это то, что олигархи на этом этапе попытаются переписать какие-то свои активы на подставных или дружеских лиц, — заявил Малюська.



По словам министра юстиции, в законопроекте прописаны механизмы, предотвращающие возможное неисполнение закона об олигархах после его принятия. Малюська также напомнил, что законопроектом предлагается определить ключевые признаки олигарха, а именно — влияние на политику, влияние на медиа и наличие большого состояния, составляющее более 2 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что закон об олигархах президент Украины Владимир Зеленский вынесет на всеукраинский референдум, если в Верховной Раде Украины его попытаются саботировать.