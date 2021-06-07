Джеф Безос, фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n155750-naybagatsha-ludyna-svitu-poletyt-u-kosmos.html

Ракурс

Джеф Безос, засновник американського інтернет-гіганта Amazon і найбагатша людина світу, полетить у космос під час запланованого на 20 липня першого космічного польоту корабля очолюваної ним приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.

Про це Безос повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Компанію Безосу у польоті складуть його брат, а також переможець аукціону на одне з місць на кораблі, який завершиться 12 червня. Прийом заявок на аукціон триватиме до 10 червня.

За словами Безоса, про політ у космос він мріяв усе життя — з п’яти років.

20 липня я відправлюся в цю подорож зі своїм братом. Найбільше пригода з моїм кращим другом, — зазначив він.

Безос полетить на кораблі New Shepard, який має піднятися на висоту 100 км над Землею, що є достатнім для того, щоб випробувати кількахвилинну невагомість та побачити кривизну планети.