Найбагатша людина світу полетить у космосhttps://racurs.ua/ua/n155750-naybagatsha-ludyna-svitu-poletyt-u-kosmos.htmlРакурс
Джеф Безос, засновник американського інтернет-гіганта Amazon і найбагатша людина світу, полетить у космос під час запланованого на 20 липня першого космічного польоту корабля очолюваної ним приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.
Про це Безос повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Компанію Безосу у польоті складуть його брат, а також переможець аукціону на одне з місць на кораблі, який завершиться 12 червня. Прийом заявок на аукціон триватиме до 10 червня.
За словами Безоса, про політ у космос він мріяв усе життя — з п’яти років.
20 липня я відправлюся в цю подорож зі своїм братом. Найбільше пригода з моїм кращим другом, — зазначив він.
Безос полетить на кораблі New Shepard, який має піднятися на висоту 100 км над Землею, що є достатнім для того, щоб випробувати кількахвилинну невагомість та побачити кривизну планети.