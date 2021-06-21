Джеффа Безоса призывают оставить в космосе, фото: KITV

https://racurs.ua/n156416-ostavit-bezosa-v-kosmose-prizyvaut-desyatki-tysyach-ludey.html

Ракурс

Джефф Безос, основатель интернет-гиганта Amazon и самый богатый человек мира, 20 июля планирует отправиться в космос в рамках первого космического полета корабля возглавляемой им частной аэрокосмической компании Blue Origin.

Однако не все хотят, чтобы Безос после этого вернулся на Землю. В целом уже более 56 тыс. подписей собрали две петиции на портале Change.org, которые призывают не пускать Безоса назад на нашу планету, после того, как он окажется в космосе:

петиция, утверждающая, что Безос самом деле является «злым властелином» под маской успешного интернет-бизнесмена, который «стремится к глобальному господству», собрала уже более 19,8 тыс. подписей;

другую петицию, в которой утверждается, что если миллиардеры решили полететь в космос, то «должны остаться там», подписали уже более 36,5 тыс. человек.

Сбор подписей к обоим петициям продолжается.

Напомним, Безос на космическом корабле New Shepard 20 июля должен подняться на высоту 100 км над Землей, что является достаточным для того, чтобы испытать несколькоминутную невесомость и увидеть кривизну планеты.