Коронавирус за сутки одолели вдвое больше украинцев, чем заболели — деталиhttps://racurs.ua/n156415-koronavirus-za-sutki-odoleli-vdvoe-bolshe-ukraincev-chem-zaboleli-detali.htmlРакурс
Вспышка коронавируса в Украине, согласно официальным данным, снова угасает.
За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине зафиксировали еще 323 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 95;
- Николаевской области — 26;
- Львовской области — 23;
- Днепропетровской области — 22;
- Запорожской области — 22.
Госпитализировали за сутки 375 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 25 тыс. 674 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.
Умерли за сутки 16 больных, выздоровели — 677 человек.
За сутки проведены 14 тыс. 98 тестирований на коронавирус.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели 2 млн 229 тыс. 846 человек;
- выздоровели 2 млн 152 тыс. 140 пациентов;
- умерли 52 тыс. 32 больных.
Напомним, вспышку COVID-19 недавно зафиксировали в детском лагере «Артек» во временно оккупированном Крыму.