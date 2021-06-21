В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Вспышка коронавируса в Украине, согласно официальным данным, снова угасает.

За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине зафиксировали еще 323 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 95;

Николаевской области — 26;

Львовской области — 23;

Днепропетровской области — 22;

Запорожской области — 22.

Госпитализировали за сутки 375 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 25 тыс. 674 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

Умерли за сутки 16 больных, выздоровели — 677 человек.

За сутки проведены 14 тыс. 98 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели 2 млн 229 тыс. 846 человек;

выздоровели 2 млн 152 тыс. 140 пациентов;

умерли 52 тыс. 32 больных.

Напомним, вспышку COVID-19 недавно зафиксировали в детском лагере «Артек» во временно оккупированном Крыму.