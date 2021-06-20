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Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере «Артек» в Крыму. Фото: Крыминформ

Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере «Артек» в Крыму

20 июн 2021, 13:21
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Коронавирус в Крыму вспыхнул в детском лагере «Артек». Инфекция поразила шестерых детей, их перевели в инфекционную больницу.

Об этом сообщает «Криминформ».

Зараженных несовершеннолетних госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал — изолировали от других. В детском лагере «Артек» на юге Крыма зафиксированы «единичные случаи» заболевания.

Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, — заявили оккупационные власти.


Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 19 июня, вирус был обнаружен у 479 граждан.

Источник: Крыминформ


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