Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере «Артек» в Крыму. Фото: Крыминформ

https://racurs.ua/n156398-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-v-detskom-lagere-artek-v-krymu.html

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Коронавирус в Крыму вспыхнул в детском лагере «Артек». Инфекция поразила шестерых детей, их перевели в инфекционную больницу.

Об этом сообщает «Криминформ».

Зараженных несовершеннолетних госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал — изолировали от других. В детском лагере «Артек» на юге Крыма зафиксированы «единичные случаи» заболевания.

Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, — заявили оккупационные власти.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 19 июня, вирус был обнаружен у 479 граждан.

Источник: Крыминформ