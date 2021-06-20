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Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере «Артек» в Крыму. Фото: Крыминформ
Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере «Артек» в Крымуhttps://racurs.ua/n156398-vspyshku-koronavirusa-zafiksirovali-v-detskom-lagere-artek-v-krymu.htmlРакурс
Коронавирус в Крыму вспыхнул в детском лагере «Артек». Инфекция поразила шестерых детей, их перевели в инфекционную больницу.
Об этом сообщает «Криминформ».
Зараженных несовершеннолетних госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал — изолировали от других. В детском лагере «Артек» на юге Крыма зафиксированы «единичные случаи» заболевания.
Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, — заявили оккупационные власти.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 19 июня, вирус был обнаружен у 479 граждан.
Источник: Крыминформ
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