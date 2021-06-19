Какой штамм коронавируса наиболее заразен, рассказали в ВОЗ. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n156370-kakoy-shtamm-koronavirusa-naibolee-zarazen-rasskazali-v-voz.html

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Индийский штамм коронавируса становится доминантным вариантом по всему миру и распространяется с большой скоростью.

Дельта-штамм способен передаваться от человека к человеку значительно быстрее, чем другие варианты коронавируса. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Исследования показывают, что индийский штамм примерно на 60% заразнее, чем британский вариант. Это при том, что штамм из Великобритании был значительно заразнее, чем штамм коронавируса из Уханя.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм начал мутировать — речь идет о новом варианте Depla plus.

Как известно, впервые дельта-штамм коронавируса был зафиксирован в Индии. Сейчас, по данным ВОЗ, он циркулирует в 74 странах мира.

В НАН Украины отметили, что индийский штамм COVID-19 придет в Украину осенью и повлечет новую волну госпитализаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что дельта-штамм коронавируса, который еще называют индийским вариантом SARS-CoV-2, вызывает вдвое больше госпитализаций.