Дельта-штамм COVID-19 может закрепиться в Европе в «обход» вакцин – ВОЗ

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Индийский штамм коронавируса может закрепиться в Европе и «миновать» вакцины. Такое заявление сделал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Дельта-вариант SARS-CoV-2, также известный как «индийский» вариант коронавируса, способен «обходить» иммунную защиту от некоторых вакцин и «готов закрепиться» на территории стран Европы из-за ослабления карантинных ограничений.

Прошлым летом случаи заболевания постепенно росли в более молодых возрастных группах, а затем переместились в старшие возрастные группы, что способствовало разрушительному возрождению (эпидемии — ред.). Давайте не будем повторять эту ошибку, — цитирует Ханса Клюге издание AP.

Чиновник ВОЗ отметил, что многие уязвимые группы населения в Европе, особенно люди в возрасте 60+ лет, остаются незащищенными от коронавирусной инфекции COVID-19. По словами главы Европейского регионального бюро ВОЗ, необходимо усилить вакцинацию и другие меры общественного здравоохранения по всему континенту, ведь нынешний охват кампаний по иммунизации «далек от достаточного для защиты региона».

Напомним, ранее ученые сообщали, что коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу.

Источник: AP