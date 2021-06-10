Дельта-штам COVID-19 може вдарити по Європі в «обхід» вакцин - ВООЗ / Фото: AP

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Індійський штам коронавірусу може закріпитися в Європі й «оминути» вакцини. Таку заяву зробив очільник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге.

Дельта-варіант SARS-CoV-2, також відомий як «індійський» варіант коронавірусу, здатен «обходити» імунний захист від деяких вакцин і «готовий закріпитися» на території країн Європи через ослаблення карантинних обмежень.

Торік влітку випадки захворювання поступово росли в більш молодих вікових групах, а потім перемістилися в старші вікові групи, що сприяло руйнівному відродженню (епідемії — ред.). Давайте не будемо повторювати цю помилку, — цитує Ханса Клюге видання AP.

Чиновник ВООЗ зазначив, що багато вразливих груп населення в Європі, особливо люди у віці 60+ років, залишаються незахищеними від коронавірусної інфекції COVID-19. За словами глави Європейського регіонального бюро ВООЗ, необхідно посилити вакцинацію та інші заходи громадської охорони здоров’я по всьому континенту, адже нинішнє охоплення кампаній по імунізації «далеке від достатнього для захисту регіону».

Нагадаємо, раніше вчені повідомляли, що коронавірусна хвороба, яка виникла внаслідок дельта-штаму, значно підвищує ризик потрапляння в лікарню.

Джерело: AP