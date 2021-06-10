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Ракурс
20 фігур вищого пілотажу за 10 хвилин зробив льотчик ЗСУ

20 фігур вищого пілотажу за 10 хвилин зробив льотчик ЗСУ (ВІДЕО)

10 чер 2021, 19:32
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Льотну «хореографію» продемонстрував льотчик першого класу, полковник Юрій Булавка. Впродовж 10 хв він виконав понад 20 фігур, серед яких «мертва петля» та низка інших складних маневрів — «дзвін», «перевернутий політ», «бочка».

Про це у Фейсбук повідомила 831-ша бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Найбільша вдячність своїм наставникам — показати, чому тебе навчили. Тим самим віддячити їм за довіру. Моя мрія перетворилася у ціль, яку досяг завдяки підтримці батьків, вчителів та наполегливій праці на землі і в повітрі, — розповів Булавка.


За його словами, льотчик-винищувач повинен вміти застосовувати «залізного птаха» на його максимальних межах дотримуючись безпеки як для себе, так і для людей.

Джерело: Ракурс


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