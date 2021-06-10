Виш засекретив відео засідання по дисертації Киви

https://racurs.ua/ua/n155939-vysh-zasekretyv-video-zasidannya-po-dysertaciyi-kyvy.html

Ракурс

Відеозапис та стенограму засідання вченої ради, де схвалили кандидатську дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви відмовився надавати журналістам Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості.

Про це повідомив журналіст Данило Мокрик.

За його словами, виш повинен зберігати копію запису засідання, а також його стенограму, оскільки це передбачено Положенням про спеціалізовану вчену раду і Порядком присудження наукових ступенів. У відповідь на звернення представника ЗМІ, виш спершу попросив надати додатковий час, а потім відмовився передавати інформацію.

Виш, де захищався Кива, не хоче надавати запис та стенограму засідання вченої ради, яка схвалила його дисертацію. Спочатку на запит на інформацію вони попросили продовжити строки відповіді до 20 робочих днів. А потім — тупо відмовили. Відповідь по суті зводилася до: «А ми не хочемо, просіть у Шкарлета (міністра освіти та науки — ред.), — написав у Фейсбук Мокрик.

Тепер журналіст хоче притягнути до відповідальності ректора Радмилу Войтович за ці дії.

Нагадаємо, що захист кандидатської дисертації Киви супроводжувався скандалами. Новоспеченого кандидата наук із держуправління звинуватили в тому, його дисертація містить підроблені довідки, посилання на неіснуючі наукові статті та виступи, а також вигадані терміни. ЗМІ на захист дисертації Киви 26 квітня не пустили.

Також під час захисту нардеп не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття «демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат» і пообіцяв зробити це «в наступній роботі».